Женева, Швейцария, , 19:22 — REGNUM США не должны высказывать озабоченность по поводу того, где Россия проводит военные учения. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

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«Мы проводим учения на своей территории, так же как Соединённые Штаты проводят на своей территории многие учения. Но мы не проводим учения, подтаскивая свою технику и личный состав к государственным границам Соединённых Штатов Америки. К сожалению, наши американские партнёры делают это прямо сейчас», — заявил Путин.

«Поэтому озабоченности должны быть не у американской стороны по этому поводу, а у российской», — указал он.