Женева, Швейцария, , 19:18 — REGNUM После своих резких заявлений президент США Байден позвонил в Москву и объяснился, сообщил 16 июня президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом.

Президент России отметил, что «объяснения» его устроили, после чего была достигнута договоренность о встрече.

«По поводу резких заявлений Байдена: он после этого позвонил, он объяснился, меня это устроило, он предложил встретиться, мы встретились, он человек очень опытный, мы с ним с глазу на глаз говорили два часа, не со всеми лидерами так я говорил», — рассказал Владимир Путин.

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