Вашингтон, , 19:15 — REGNUM Главное для России заключается не в том, доверяет ли Джозеф Байден Владимиру Путину, а в том, чтобы ни Путин, ни любой следующий президент нашей страны не доверяли президентам США, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 16 июня, комментируя высказывания представителя администрации США по связям с общественностью Кейт Бедингфилд.

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Как сообщалось ранее, Бедингфилд опровергла информацию некоторых СМИ о том, что Байден якобы утвердительно кивнул в ответ на вопрос о доверии Путину. «Президент не отвечал ни на один вопрос, но кивал в знак признательности прессе в целом», — отметила она.

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« По большому счёту, нам, в России, не должно быть дела до того, как подходит к вопросу о доверии президенту России президент США. Я бы очень удивился, если бы в сегодняшней внутриполитической обстановке в США Джо Байден действительно заявил бы, что доверяет Владимиру Путину. Предшественники Байдена играли с Россией; они заявляли, что доверяют Горбачёву, что доверяют Ельцину. Чем для нас обернулось это «доверие», на которое купились и тот и другой? Потерей огромной части в прошлом общей страны. Утратой позиций в Европе. Приближением НАТО к границам России. Разорением самой России!

Вот это и есть самое плохое: Горбачёв и Ельцин доверяли президентам США; более того, кичились этим «взаимным доверием»! Не всегда и не во всём доверяли, но в ключевых моментах пошли у них на поводу. Результат я описал выше.

Итак, главное для нас заключается не в том, доверяет ли Байден Путину, нечего это даже обсуждать, а в том, чтобы ни Владимир Путин, ни любой следующий президент нашей страны не доверяли президентам США.