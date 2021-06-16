Москва, , 19:16 — REGNUM Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве создает новые возможности в российско-американских отношениях. Об этом 16 июня заявил заслуженный профессор кафедры политологии Колумбийского университета, директор Евроатлантической инициативы в области безопасности Роберт Легвольд во время дискуссии на площадке клуба «Валдай», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Очень важно, что эта встреча состоялась. Эта встреча может говорить о появлении новых возможностей», — сказал эксперт.

Также политолог заявил, что с 2014 года рассматривает отношения России и США, как новый этап «холодной войны».

«Это отличается от оригинальной холодной войны, но тем не менее. Обе стороны пытаются сейчас договориться об отношениях. Сейчас это обоюдная задача», — сказал Легвольд.

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