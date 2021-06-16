Женева, Швейцария, 16 июня 2021, 19:10 — REGNUM У России только одно обязательство по Украине, сообщил 16 июня президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом.
Президент России подчеркнул, что единственное обязательство по Украине — реализация минских соглашений.
«Если Киев готов», — добавил Владимир Путин.
Ранее Путин рассказал, что на саммите в Женеве вопрос Украины затрагивался «мазком» и в нём «нечего обсуждать».
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