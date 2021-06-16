Женева, Швейцария, , 19:09 — REGNUM Переговоры глав России и США прошли в Женеве в конструктивном ключе. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

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«Я считаю, что не было никакой враждебности. Наоборот. Наша встреча происходила, конечно, в принципиальном ключе. У нас по многим позициям наши оценки расходятся, но, на мой взгляд, всё-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций», — заявил Путин.

«Разговор был весьма конструктивен», — подчеркнул он.