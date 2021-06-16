Женева, Швейцария, , 19:05 — REGNUM На США и РФ лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире, и обе стороны это в полной мере осознают. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

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«Мы эту ответственность осознаём. Я думаю, для всех очевидным является тот факт, что президент Байден принял ответственное и, на наш взгляд, абсолютно своевременное решение о продлении договора СНВ-3 на пять лет», — заявил Путин.

«Конечно, стоит вопрос о том, что дальше. Мы договорились о том, что начнутся консультации на межведомственном уровне под эгидой Госдепа США и Министерства иностранных дел России», — указал он.