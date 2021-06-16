Берн, , 19:01 — REGNUM Президент США Джо Байден подтвердил, что путь урегулирования на юго-востоке Украины лежит через выполнение Минских соглашений. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

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«Что касается Украины, то да, эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно, но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения», — заявил Путин.

«По поводу вступления возможного Украины в НАТО — эта тема затрагивалась мазком — здесь, пожалуй, нечего обсуждать. В общих чертах примерно так», — указал он.