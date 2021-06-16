Женева, Швейцария, , 19:00 — REGNUM Посол России в США и посол США в России будут возвращены к месту своей службы. Об этом президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились в ходе переговоров 16 июня в Женеве.

президент РФ Владимир Путин «Что касается возвращения послов на места своей работы: в Москву американского посла, в Вашингтон — российского, мы договорились о том, что этот вопрос решён. Они возвращаются к месту своей службы постоянной».

Когда конкретно это произойдёт, — «вопрос чисто технического характера», добавил президент. Договорились также о том, что МИД РФ и Госдеп США начнут работу по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке.

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