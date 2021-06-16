Женева, Швейцария, , 18:58 — REGNUM США и Россия начинают консультации по всему комплексу взаимодействия в дипломатической сфере. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

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«Договорились также о том, что Министерство иностранных дел Российской Федерации и Госдеп США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом трэке», — заявил Путин.

«Там есть о чём говорить, завалов накопилось очень много. Как мне показалось, обе стороны, в том числе американская, настроены на то, чтобы искать решение», — указал он.

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