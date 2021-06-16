Москва, , 19:00 — REGNUM Отношения России и США находятся в тупике. Об этом 16 июня заявил директор, ведущий научный сотрудник Центра евроазиатских исследований ИМИ МГИМО МИД России Иван Сафранчук во время дискуссии на площадке клуба «Валдай», посвящённой саммиту президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве.

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По его мнению, встреча лидеров двух стран очень важна для дальнейшего развития двусторонних отношений.

«Российско-американские отношения находятся в глубоком тупике. И эта встреча для этих отношений важна. Мне кажется, что отношения находятся в такой стадии, когда им должен быть дан какой-то новый импульс. И этот импульс может исходить только с высшего уровня», — сказал дипломат.

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