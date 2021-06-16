Женева, Швейцария, , 18:54 — REGNUM Послы США и России вернутся на места своей постоянной службы в Москву и Вашингтон соответственно. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

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«Что касается возвращения послов в места своей работы в Москву, соответственно, американского посла и в Вашингтон российскую — мы договорились, что этот вопрос решён. Они возвращаются к месту своей службы постоянной. Когда конкретно — завтра, послезавтра — это вопрос чисто технического характера», — заявил Путин.