Ереван, , 18:50 — REGNUM И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян пригрозил сотрудникам компании «Газпром Армения» уголовными делами, передаёт 16 июня Sputnik.

Пашинян «Поступает много сигналов, что, например, руководство «Газпром Армения» приводит или вынуждает идти на митинги, или заставляет избрать кого-то».

Он заявил, что уголовные дела начнутся в том случае, если окажется, что руководство компании пытается повлиять на выборы в Армении. Пашинян выразил надежду, что подозрения беспочвенны.

На это в «Газпром Армения» ответили, что компания является «аполитичной организацией» и «никоим образом не вовлечена в предвыборные процессы».

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