Ереван, 16 июня 2021, 18:50 — REGNUM И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян пригрозил сотрудникам компании «Газпром Армения» уголовными делами, передаёт 16 июня Sputnik.
Он заявил, что уголовные дела начнутся в том случае, если окажется, что руководство компании пытается повлиять на выборы в Армении. Пашинян выразил надежду, что подозрения беспочвенны.
На это в «Газпром Армения» ответили, что компания является «аполитичной организацией» и «никоим образом не вовлечена в предвыборные процессы».
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