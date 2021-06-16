Ереван, 16 июня 2021, 18:50 — REGNUM И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян пригрозил сотрудникам компании «Газпром Армения» уголовными делами, передаёт 16 июня Sputnik.

«Поступает много сигналов, что, например, руководство «Газпром Армения» приводит или вынуждает идти на митинги, или заставляет избрать кого-то».
Пашинян

Он заявил, что уголовные дела начнутся в том случае, если окажется, что руководство компании пытается повлиять на выборы в Армении. Пашинян выразил надежду, что подозрения беспочвенны.

На это в «Газпром Армения» ответили, что компания является «аполитичной организацией» и «никоим образом не вовлечена в предвыборные процессы».

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