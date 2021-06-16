Женева, Швейцария, , 18:33 — REGNUM О завершении переговоров российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена в расширенном составе сообщили 16 июня в пресс-службе Белого дома.

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Следующим этапом мероприятий в Женеве станет пресс-конференция Путина. Журналисты уже приготовились задавать вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин и Байден сначала провели переговоры с узком составе (при участии глав внешнеполитических ведомств), а затем — в расширенном составе.

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