Женева, Швейцария, 16 июня 2021, 18:33 — REGNUM О завершении переговоров российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена в расширенном составе сообщили 16 июня в пресс-службе Белого дома.
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Следующим этапом мероприятий в Женеве станет пресс-конференция Путина. Журналисты уже приготовились задавать вопросы.
Как сообщало ИА REGNUM, Путин и Байден сначала провели переговоры с узком составе (при участии глав внешнеполитических ведомств), а затем — в расширенном составе.
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