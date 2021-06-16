Ярославль, 16 июня, 2021, 18:16 — ИА Регнум. В Ярославской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусом возвращается часть коронавирусных ограничений. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное правительство.

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Предприятиям общепита нельзя будет работать с 2 ночи до 6 часов утра, кроме лобби-баров в гостиницах и придорожных кафе. Детям до 14 лет вновь запретят посещение торговых центров без сопровождения взрослых. Предприятиям предложат перевести до 30 процентов сотрудников на удаленную работу.

Работникам сферы услуг, связанных с приемом туристов, рекомендовано пройти вакцинацию. Обязательной данная мера не называется. В первую очередь вакцинирования или еженедельного тестирования ждут от сотрудников гостиниц, музеев, столовых, баров и ресторанов.

Крупные мероприятия в Ярославской области отменяются до 15 июля. Хотя и сказано, что часть из них можно будет провести при соблюдении социальной дистанции и тестировании участников. С 1 по 4 июля в Ярославской области проходит музыкальный фестиваль «Доброфест». Пока неизвестно, будет ли он проведен или последует распоряжение Роспотребнадзора об его отмене.

Заполняемость трибун на спортивных аренах ограничена 50 процентами от их вместимости. Кроме того, в области анонсированы проверочные рейды по соблюдению масочного режима. Указанные коронавирусные ограничения будут закреплены постановлением правительства Ярославской области.