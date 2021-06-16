Киев, , 18:18 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что власти страны сделают все, что ранее пообещали МВФ, поскольку сотрудничество с фондом важно.

Об этом он заявил в интервью ряду западных СМИ, которое было опубликовано сегодня, 16 июня.

Зеленский отметил, что это важно прежде всего для экономической стабильности Украины и инвестиционного климата, потому что всегда к программе МВФ привязаны другие программы и отношение инвесторов.

«Здесь вопрос не столько денег, а больше вопрос отношения, инвестиционного климата и прочее. Поэтому мы обязательно сделаем то, что пообещали», — сказал он, предположив, что следующий транш может поступить в Киев осенью.

Вместе с тем, отвечая на уточняющий вопрос, президент заявил, что если МВФ не даст средств, Украина все равно «будет жить».

«У нас все есть, я вам серьезно говорю. Мы увеличили таможенные поступления, также налоговая работает гораздо лучше… Поэтому я не вижу в этом глобальной проблемы», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Зеленский выразил мнение, что со стороны МВФ несправедливо выдвигать такие же требования, как к другим государствам, из-за того, что Украина «восьмой год пребывает в состоянии войны».