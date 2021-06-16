Пекин, , 18:04 — REGNUM Китайская Народная Республика готова дать ответ на то совместное давление, которое оказывают США и Евросоюз, сообщает 16 июня издание South China Morning Post со ссылкой на заявление миссии КНР в ЕС.

Подчёркивается, что Китай готов защитить свой суверенитет, безопасность и национальные интересы.

Издание поясняет, что такое заявление вызвано итогами саммита ЕС-США, где участники договорились о создании торгово-технологического совета по разработке правил функционирования глобальной экономики.

При этом США и ЕС обвинили Китай в нарушении прав человека в Синьцзян — Уйгурском автономном районе и Тибете, в ущемлении автономии Гонконга, выразили недовольство ситуацией в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

«Китай уже не тот… что был когда-то. Китайский народ поднялся. Запугивание не повлияет на нас», — указано в заявлении китайской миссии в ЕС.

Отмечено, что прошедший саммит ЕС-США «был наполнен ментальностью времен «холодной войны» и риторикой блоковой политики».

Миссия подчёркивает, что КНР не потерпит вмешательство в свою внутреннюю политику в отношении Тайваня, Гонконга, Синьцзяна и Тибета, а ситуация в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях непосредственно касается национальных интересов Китая.

При этом МИД КНР посоветовал ЕС и США сосредоточиться на решении их внутренних проблем.

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