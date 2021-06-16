Киев, , 18:04 — REGNUM Правительство Украины предлагает Раде увеличить расходы госбюджета на мероприятия, связанные с противодействием коронавирусу, на сумму 1,4 млрд грн.

Соответствующий проект закона был поддержан на заседании правительства сегодня, 16 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Доходы спецфонда госбюджета предлагается увеличить на 1,433 млрд грн за счет поступлений: акцизного налога — 1,140 млрд грн, НДС — 230,0 млн грн и от добровольно уплаченных физическими лицами средств — 63,75 млн грн.

Как именно потратят данные средства, в правительстве Украины не уточняют. Решение кабинета министров еще должен утвердить парламент.

ИА REGNUM напоминает, что 14 июня министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко доложил президенту страны Владимиру Зеленскому о ситуации с выявленной задолженностью перед медицинскими работниками, которая возникла за апрель-май. Правительству было поручено немедленно решить данный вопрос. С 9 июня вся территория Украины перешла в «зеленую» зону по показателям заболеваемости на коронавирус, каждый день фиксируется всего около тысячи новых случаев заболевания.