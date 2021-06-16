Тамбов, 16 июня, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Тамбовская область выполнила на 100% все показатели модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации». Эти мероприятия направлены на снижение административной нагрузки на бизнес, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики со ссылкой на данные федерального министерства экономики.

Tambov.gov.ru Здание правительства Тамбовской области

Министерство экономического развития России подвело итоги реализации целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации». По результатам 2020 года Тамбовская область вошла в число 33 регионов со 100-процентным показателем достижения целевых значений.

Целевая модель включает в себя 13 показателей, в том числе по нормативному правовому регулированию, проведению профилактических мероприятий, применению риск-ориентированного подхода, оценке результативности и эффективности, информатизации контрольно-надзорной деятельности. Реализация показателей направлена на достижение главной цели реформы контрольно-надзорной деятельности — снижению административной нагрузки на бизнес.

В Тамбовской области в проведении мероприятий целевой модели участвуют 14 территориальных федеральных органов исполнительной власти и 15 органов исполнительной власти области. На них возложено 17 видов регионального государственного контроля (надзора) и шесть видов федерального государственного надзора, полномочия по осуществлению которых переданы регионам. Эта работа координируется межведомственной комиссией при главе администрации области по вопросам совершенствования контрольно-надзорной деятельности. Комиссией руководит первый заместитель главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов.

«В Тамбовской области внедрены различные инструменты для снижения административной нагрузки на бизнес. Систематический подход к совершенствованию работы в сфере контрольно-надзорной деятельности доказывает свою эффективность, — отметил Олег Иванов. — С начала реализации целевой модели Тамбовская область занимает лидирующие позиции в рейтинге регионов страны по достижению показателей, сохраняя стопроцентный результат на протяжении последних трех лет».

По его словам, для достижения целевых значений показателей разработана вся необходимая нормативно-правовая база, обеспечено приведение в соответствие порядков организации и осуществления регионального государственного контроля и надзора, административных регламентов.