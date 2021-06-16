Львов, Украина, , 17:47 — REGNUM Инициатор русофобской акции по бесплатному разливу пива за каждый гол в ворота России на ЕВРО-2020 Максим Мотин — давний соратник Алексея Навального, сообщается на странице Комитета защиты национальных интересов в социальной сети.

⠀⠀⠀Напомним, 11 июня 2021 г. организаторы фан-зоны «Lviv Fan Festival» для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу в центре Львова заявили, что во время матча Россия-Бельгия будут угощать посетителей бесплатным пивом за каждый гол, который бельгийцы забьют российской сборной. Известно, что было разлито до 300 кружек пива.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Также, перед матчем «Россия-Финляндия» организаторы пообещали разыграть между поддержавшими финскую сборную гостями сертификаты на поездку в финскую баню.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Известно, что одним из организаторов «Lviv Fan Festival» является давний соратник Алексея Навального Максим Мотин. В Facebook он опубликовал серию постов, в которых рассказывал о работе фан-зоны в ходе ЕВРО-2020. О связях Максима Мотина и Алексея Навального известно из многочисленных открытых источников, подчеркивается в публикации Комитета защиты национальных интересов.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Например, Алексей Навальный оказал информационную поддержку Максиму Мотину на муниципальных выборах Москвы в 2017 г.

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