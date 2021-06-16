Москва, , 17:46 — REGNUM В ходе 60-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России обсуждены вопросы бюджетов на нынешний и следующий годы, молодежной политики, проведения в июне Восьмого форума регионов России и Белоруссии, а также программы и проекты Союзного государства. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации российского парламента, зампред Парламентского собрания Юрий Воробьев.

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«Это важное мероприятие, которое ежегодно подводит итоги работы Парламентского Собрания. Мы обсудили отчет Совета Министров Союзного государства об исполнении бюджета Союзного государства за 2020 год и утвердили его. Также обсуждался ход подготовки проекта бюджета Союзного государства на 2022 год, разработка новых программ и проектов Союзного государства», — сообщил российский сенатор.

По его словам, участники сессии в режиме видеоконференции обсудили активизацию участия парламентов в российско-белорусских интеграционных процессах. Воробьев напомнил: «Осенью состоится заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства, где будут рассмотрены эти предложения. И парламент непременно примет в этом участие».

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Бюджет Союзного государства на 2020 год составляет 5,5 млрд рублей, с профицитом 54,4 млн рублей. В 2021 году реализуется шесть союзных программ. В расходную часть бюджета на 2022 года планируется включить ещё шесть программ — с учётом продолжения финансирования незавершённых программ.

Напомним, в 2019 году Александр Лукашенко сорвал подписание пакетного соглашения об углублении экономической интеграции в формате Союзного государства. Из 31 «дорожной карты» в 2021 году осталось 28, их в Минске стали называть «союзными программами» с заверениями в возможности подписания в конце нынешнего года.

Парламентское собрание Союза Белоруссии и России не является полноценным парламентом, не избирается гражданами напрямую и не признаётся ООН, ОБСЕ, ЕС и другими международными организациями, парламентами большинства стран мира. Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии, подписанный в 1999 году Борисом Ельциным и Александром Лукашенко, предписывает создание полноценного союзного парламента.