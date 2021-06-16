Рига, , 17:45 — REGNUM О задержании российского гражданина в Латвии сообщает 16 июня LETA.

Уточняется, что задержанного заподозрили в причастности к расследуемому в Латвии делу, по которому под арестом находится депутат Сейма Янис Адамсонс (оппозиционная партия «Согласие»).

Адамсонса в Латвии подозревают в шпионаже в пользу России. Ранее суд объявил, что Адамсонс по делу о шпионаже арестован, а ещё один человек — задержан.

Напомним, Адамсонса лишили депутатской неприкосновенности 10 июня. Обвиняемый отрицает своё участие в шпионаже в пользу России.

Читайте ранее в этом сюжете: Москва действует слишком по-доброму с Латвией — мнение