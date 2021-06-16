Киев, , 17:45 — REGNUM Президент США Джо Байден в ходе переговоров в Женеве должен напомнить главе России Владимиру Путину о том, что не Москва будет решать судьбу вступления Украины в НАТО.

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Об этом 16 июня в эфире украинского телевидения заявила депутат Рады от фракции «Слуга народа», член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук.

«Мы очень надеемся… что Байден, который сказал, что не Россия будет решать быть ли нам в НАТО или нет, скажет об этом еще раз Путину», — заявила Верещук.

В целом же, по её мнению, опыт Байдена на переговорах будет работать в пользу национальным интересам Украины, причём, отметила депутат, это будет «политически взвешенно», без обострений, которые Киеву сейчас не нужны.

ИА REGNUM напоминает, что 14 июня после саммита НАТО генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не будет иметь влияния на решение вопроса о вступлении Украины в Альянс.

«Это вопрос к Украине и к тридцати членам НАТО — решать, стремится ли она быть членом альянса… Они (Россия) не могут ветировать, что делать ее соседям. Мы не вернемся в эпоху сфер интересов, когда большие страны решают, что делать меньшим», — отметил Столтенберг.