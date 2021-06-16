Вашингтон, , 17:38 — REGNUM В ходе военного противостояния с Китаем действия ВВС США могут спровоцировать ситуацию, в которой Пекин ответит ядерным ударом, сообщает 16 июня издание Forbes.

По мнению автора материала Лорен Томпсон, в 2020 году ВВС США продемонстрировали во время учений переброску стратегических бомбардировщиков с ядерным оружием при сценарии «возможного нападения» Китая на Тайвань.

В ходе тех учений военные США заявили, что им «удалось» остановить гипотетическое китайское вторжение.

Тем не менее, отмечает Лорен Томпсон, китайская система стратегического предупреждения пока не способна различать ядерную атаку от неядерной.

«Китайское командование, возможно, не захочет ждать уточнений, прежде чем ответить», — подчеркивает Томпсон.

Пекин может прийти к выводу, что стратегические бомбардировщики США направлены для отслеживания межконтинентальных баллистических ракет или для уничтожения систем стратегического военного управления.

Томпсон напоминает, что тяжелые бомбардировщики ВВС США являются самолётами, чья обычная или ядерная боевая нагрузка неразличима для противника.

«Это не имело большого значения, когда противником была Сербия или Ирак, но, когда таковым является ядерная держава со стратегическим арсеналом дальнего действия, это имеет большое значение», — считает обозреватель.

Поэтому, заключает автор, Пентагон должен подумать, какие действия предпринимать, чтобы военный конфликт не перерос в обмен ядерными ударами.

Читайте ранее в этом сюжете: В КНР опровергли сообщения о повышении уровня радиации вокруг АЭС «Тайшань»