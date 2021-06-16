Подгорица, , 18:04 — REGNUM Стратегическим обязательством правительства республики Черногория является построение общества, основанного на верховенстве закона и полном членстве в ЕС, заявила на пресс-конференции 16 июня главный переговорщик Черногории с ЕС Зорка Кордич. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

Накануне заседания политической межправительственной конференции, которая ознаменует начало реализации французской инициативы по введению новой методологии, Кордич совершила визит в ключевые институты по координации дел ЕС в Париже.

Она встретилась с Сандрой Годен, генеральным секретарем по европейским делам в кабинете премьер-министра Франции, который является ключевым органом для координации европейских дел и позиции Франции в ЕС.

Годен ознакомила переговорщика с ситуацией в переговорном процессе с ЕС и отметила, что Черногория воспользуется новой методологией в процессе евроинтеграции для укрепления политического диалога с государствами-членами.

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