Москва, , 17:23 — REGNUM Законопроект об основах правового положения многодетных семей в России внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.

Проект закона содержит комплексные меры поддержки, которые, по мысли авторов, стимулируют желание супругов иметь не одного, двух, а более детей, то есть к созданию многодетной семьи.

Для оказания поддержки предполагается создание реестра многодетных семей.

Среди мер поддержки предполагается ежемесячная выплата на каждого ребёнка в размере прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ, ежегодная компенсация на приобретение одежды в размере 20% от средней заработной платы, установленной в соответствующем регионе, на ребенка, ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ — минимум 50%, кроме того, предполагаются и разовые выплаты.

Единственный способ сохранить народ и страну — всемерная поддержка института многодетной семьи, отмечают парламентарии.

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