Женева, Швейцария, , 17:14 — REGNUM Переговоры российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве в расширенном составе начались.

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В переговорах в расширенном составе принимают участие глава Генштаба РФ Валерий Герасимов, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

Напомним, ранее завершились переговоры глав России и США в узком составе. Этот этап продолжался два часа. В переговорах в узком составе участвовали российский министр иностранных дел Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен.

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