Луганск, , 17:10 — REGNUM Генеральный прокурор Луганской Народной Республики Сергей Горенко в ходе брифинга поблагодарил Александра Лукашенко и правоохранительные органы Белоруссии за возможность провести следственные действия с находящемся в минском СИЗО КГБ основателем влиятельного телеграм-канала Nexta. По словам генпрокурора, «признательные показания Романа Протасевича позволили значительно продвинуться в расследовании возбужденного нашим надзорным ведомством в мае текущего года уголовного дела».

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Горенко сообщил, что правоохранителям ЛНР «удалось получить достаточные неопровержимые доказательства причастности фигуранта к деятельности запрещенной в ЛНР националистической проукраинской группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России и ЛНР — прим. ИА REGNUM), зверским убийствам мирных граждан Донбасса в 2014—2015 годах, использованию запрещенных средств и методов войны».

Генпрокуратура ЛНР обвиняет белорусского гражданина в преступлениях против мирных жителей Донбасса. В рамках возбужденного в отношении Протасевича уголовного дела она проводит следственные действия по факту его участия в террористических организациях. Генпрокуратура Луганской Народной Республики также заявила о готовности предоставить белорусским правоохранителям правовую помощь в расследовании преступных действий подозреваемого и обратилась к Белоруссии с просьбой предоставить возможность проведения следственных действий с участием Протасевича на территории ЛНР, сообщает «Луганский информационный центр».

«От имени Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики и от себя лично выражаю искреннюю благодарность лично главе Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко, а также правоохранительным органам государства, в частности, Комитету государственной безопасности за предоставленную следователям Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики возможность провести необходимые следственные действия с бывшим главным редактором белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем», — сказал Горенко.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что представители ЛНР и Белоруссия поддерживают контакт в связи со следственными действиями в отношении Протасевича. Накануне, 14 июня сам Протасевич на брифинге МИД Белоруссии в Минске заявил, что его допрашивали только белорусские следователи.

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