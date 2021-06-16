Москва, , 17:07 — REGNUM Для того, чтобы начать сближение России и США, Вашингтону следовало бы для начала вывести из кризиса дипломатические отношения двух стран. Об этом 16 июня заявил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский на телеканале «Россия 24».

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«Есть моменты, где сторонам хочется договориться, и это создало бы очень хороший климат. Прежде всего, это, конечно, вернуть дипломатов к их работе. Если мы говорим о новых отношениях, о выходе из кризиса, то это дипломаты должны делать — это их работа. А как это можно делать, если половину выслали, консульство в Сан-Франциско захвачено?» — заявил Лозанский.

Второй ключевой вопрос связан с Украиной.

«Это то место, где потенциально уже чуть не началась третья мировая война несколько недель назад. И если кризис на Украине не будет урегулирован, то и вообще ни о каком смягчении (речи не будет)», — отметил он.

Саммит в Женеве 16 июня является первой личной встречей президентов США и России с момента вступления Джо Байдена в должность главы Белого дома. Для Владимира Путина поездка в Женеву стала первым зарубежным визитом с января 2020 года.