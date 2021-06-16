Киев, , 17:10 — REGNUM Правительство Украины одобрило реализацию проекта «президентского университета», соответствующее решение было утверждено сегодня, 16 июня.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам министра, «президентский университет» будет представлять собой современный инновационный образовательный и научный центр, деятельность которого направлена на внедрение эффективных образовательных стратегий. Концепция предусматривает применение методики обучения по принципу «30% теории и 70% практики». Также Шкарлет добавил, что для работы в университете будут привлечены лучшие преподаватели и эксперты.

Напомним, что ранее министр образования заявлял, что в президентском университете зарплаты для преподавателей составят от 4 тысяч «долларов или евро», и удивлялся негативной реакции общества на эту новость.

«Критиковать за намерения гарантировать им высокий уровень оплаты труда — это по крайней мере странно», — заявил Шкарлет.

Предполагается, что первый учебный год в новом университете стартует 1 октября 2023 года.