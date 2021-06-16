Ярославль, 16 июня, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» подписал соглашение с американским нападающим Ридом Буше. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на соцсети клуба.

ХК «Локомотив» Рид Буше

27-летний Рид Буше подписал контракт с «Локомотивом» на два сезона, до конца чемпионата КХЛ 2022−2023 годов. Как ранее сообщало ИА REGNUM ярославский клуб выменял форварда у омского «Авангарда», взамен заплатив денежную компенсацию. В СМИ называлась ее сумма — 20 миллионов рублей.

В Континентальной хоккейной лине Буше провел всего один сезон, в котором он стал обладателем Кубка Гагарина. В «Авангарде» он был лучшим снайпером (24 гола) и бомбардиром (48 очков) в регулярном чемпионате, а также самым забивным хоккеистом в плей-офф (8 голов).