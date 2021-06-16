Вильнюс, , 17:01 — REGNUM О нарушении российскими военными самолётами воздушного пространства Литвы заявили власти республики, сообщили 16 июня в пресс-службе литовского МИД.

Отмечается, что два российских военных самолёта нарушили литовское воздушное пространство над территориальными водами в Балтийском море накануне, 15 июня.

В связи с этим в МИД Литвы сегодня, 16 июня, вызвали представителя посольства РФ и выразили ему «протест в связи с нарушением воздушного пространства».

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Напомним, ранее литовские СМИ заявляли о двух российских военных самолётах, замеченных в 9:45 мск 15 июня над территориальными водами Литвы в Балтийском море.

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