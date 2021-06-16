Киев, , 16:56 — REGNUM Киев может дать своё согласие на запуск газопровода «Северный поток — 2», заявил 16 июня президент Украины Владимир Зеленский.

Такое заявление он сделал в интервью журналистам, текст которого опубликовал сайт Офиса украинского президента.

По словам Зеленского, если этот газоопровод введут в эксплуатацию, то Россия может принудить Украину к прямому диалогу с ДНР и ЛНР, поэтому Киев в обмен на своё «разрешение» потребует передать ему контроль над территориями народных республик Донбасса.

«Мы должны получить гарантии безопасности, я считаю это вполне справедливым. А самое главное в гарантиях безопасности — это возвращение наших территорий», — заявил Зеленский.

В противном случае, отметил украинский президент, Киев «будет бороться за свою государственность и против «Северного потока — 2», нравится это Европе или нет.

При этом Зеленский не смог ответить на вопрос журналиста о том, каким образом Украина может «давить» на Россию и страны Запада в случае их отказа удовлетворять желания Киева.

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