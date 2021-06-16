Москва, , 16:54 — REGNUM США пытаются восстановить непререкаемость своего политического курса в западном мире. Об этом 16 июня заявил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский на телеканале «Россия 24».

«Я думаю, главное в этой встрече в Женеве, это с чего начнёт Байден разговор. Ведь он до этого говорил всегда, что America is back (Америка вернулась), что они будут во главе стола, что будут командовать парадом. И надо сказать, что касается Европы — она подстроилась», — заявил Лозанский.

По его словам, несмотря на отдельные заявления политиков Евросоюза могут расходиться с антироссийской повесткой США, в реальности никакого раскола по этой части в западных элитах фактически нет.

«Если посмотреть на все документы, то там очень чётко сказано, весь негатив — в сторону России», — указал он.

Саммит в Женеве 16 июня является первой личной встречей президентов США и России с момента вступления Джо Байдена в должность главы Белого дома. Для Владимира Путина поездка в Женеву стала первым зарубежным визитом с января 2020 года.