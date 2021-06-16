Вашингтон, , 17:16 — REGNUM Белый дом отрицает, что президент США Джо Байден положительно кивнул в ответ на вопрос журналиста о российском президенте Владимире Путине.

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Перед началом переговоров между Путиным и Байденом журналист обратился к американскому президенту с вопроcом: «Вы верите Путину? Вы доверяете друг-другу?»

В свою очередь, сообщает корреспондент PBS, Байден посмотрел в глаза журналисту и положительно кивнул.

Директор Белого дома по связям с общественностью Кейт Бедингфилд быстро опровергла идею о том, что Байден доверяет Путину.

«Это была хаотичная схватка с репортерами, перекрикивающими друг друга. Президент явно не отвечал ни на один вопрос, но кивал в знак признательности прессе в целом. Всего два дня назад на своей пресс-конференции он сказал: «Проверяйте, а затем доверяйте», — написала Бедингфилд в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, часть американских журналистов, которые освещают саммит президента США с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве, не смогли попасть на начало встречи из-за столпотворения у двери переговорной комнаты. Об этом в эфире CNN заявила корреспондент телеканала Кэйтлен Коллинз.

По её словам, то произошло из-за того, что каждый из репортёров и фотографов с обеих стороны попытался занять лучшее место. Ситуация между двумя пресс-корпусами из США и России «стала невероятно напряжённой», отметила Коллинз.

Напомним, 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве проходит встреча лидеров РФ и США. Переговоры могут продлиться до пяти часов или больше, рабочий обед не предусмотрен.