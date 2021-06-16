Киев, , 16:52 — REGNUM Правительство Украины утвердило специальный план по подготовке страны к членству в НАТО.

Соответствующее решение было утверждено на заседании кабмина сегодня, 16 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

План содержит в себе конкретные мероприятия, которые власти Украины намерены провести в ближайшее время. В том числе намечена пропаганда НАТО — обучение госслужащих по вопросам евроатлантической интеграции; разработка стратегических нарративов по информированию общественности по вопросам евроатлантической интеграции; проведение разъяснительной работы среди личного состава в вооруженных силах.

Часть пунктов плана содержит политические шаги, прямо не связанные с перспективами вступления в альянс — принятие антикоррупционной стратегии на 2021−2025 годы и обеспечение ее запуска; контроль за декларациями госслужащих; дальнейшая реформа по децентрализации и пр.

ИА REGNUM напоминает, что 4 июня Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рассмотрел вопрос углубления интеграции страны в НАТО и принял некие «тайные решения» на этот счет. 14 июня по итогам саммита НАТО было заявлено, что Украина в будущем станет членом альянса с помощью плана действий для членства (ПДЧ).