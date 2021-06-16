Варшава, , 16:43 — REGNUM Депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский в эфире Polskie Radio 24 подверг критике президента США Джо Байдена, а также заявил, что «от американо-российского саммита в Женеве нельзя ожидать положительных результатов».

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»Президент США Джо Байден принял ошибочную стратегию. Он еще до переговоров с Путиным снял санкции против российского проекта «Северный поток — 2». То есть, он перед встречей раскрыл свои карты и показал, что готов просто идти на уступки», — заявил евродепутат.

По мнению политика, это значит, переговорная позиция Джо Байдена будет изначально слабее, чем российского президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня в Женеве проходит встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.