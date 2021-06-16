Луганск, , 16:47 — REGNUM Доказательства причастности основателя ТГ-канала Nexta Романа Протасевича к убийству мирных жителей Донбасса получены, сообщил 16 июня журналистам генпрокурор ЛНР Сергей Горенко.

По словам чиновника, луганские правоохранители получили «достаточные неопровержимые доказательства причастности фигуранта к деятельности запрещенной в ЛНР националистической проукраинской группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), зверским убийствам мирных граждан Донбасса в 2014—2015 гг., использованию запрещённых средств и методов войны».

Напомним, в ЛНР Протасевича — гражданина Белоруссии — обвиняют в убийстве мирных жителей Донбасса, которые он, как полагает следствие, совершил, воюя в рядах ВСУ в 2014—2015 гг. Кроме того, Протасевичем занялось надзорное ведомство ДНР.

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