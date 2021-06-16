Вашингтон, , 16:37 — REGNUM В НАТО видят агрессию в любых попытках тех или иных стран не прогибаться под его давлением, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 16 июня, комментируя высказывания генсека альянса Йенса Столтенберга.

Как сообщалось ранее, Столтенберг заявил, что НАТО планирует применять «двойственный подход« в отношениях с Россией, а именно — осуществлять «сдерживание и оборону» и вместе с тем вести диалог, ведь «Россия является нашим соседом, нам с ней нужно разговаривать».

« Столтенберг говорит о том, что НАТО необходимы не только «сильные сдерживание и оборона», но и диалог с Россией. Насчёт сдерживания всё понятно: НАТО — это агрессивный блок, его задача — военным путём обеспечивать политическую и экономическую экспансию Запада. Все разговоры об обороне — это, как говорится, «в пользу бедных». В НАТО агрессией считают любую попытку кого бы то ни было не прогибаться под его давлением. Россия в последнее время не прогибается — значит, агрессор.

На первый взгляд, может показаться, что вопрос о диалоге более интересен. Но вдумаемся, о чём может вестись, в понимании руководства НАТО, этот диалог. Точно не о том, как обе стороны будут учитывать интересы друг друга. НАТО никогда не учитывал интересы России; он навязывал ей чуждые ей интересы и только их был готов «учитывать». Политика России, говоря словами Джо Байдена, «не должна противоречить ожиданиям» НАТО. Стоило России самой сформулировать свои интересы, сделать попытку объяснить их, как она была подвергнута остракизму. Защита этих интересов, как я уже сказал, получила клеймо «агрессивного поведения». Другими словами, диалога до смены натовцами своего подхода, на мой взгляд, тоже не получится.