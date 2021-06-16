16 июня 2021 | Время чтения 5 мин

В сети оценили заявление бывшего депутата Рады Надежда Савченко о том, что если после встречи лидеров России и США официальный Киев не поймет, что стране нужно изменить курс, то власть может проиграть всю Украину.

Мирослава Романенко, , 17:30 — REGNUM Если после встречи лидеров России и США, официальный Киев не поймет, что стране нужно изменить курс, то власть может «проиграть» всю Украину. Об этом 15 июня в эфире канала «НАШ» заявила бывший депутат Рады Надежда Савченко.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если Украина после… встречи [Путина и Байдена] не поймет, что ей пора менять курс как минимум на многокурсность, то мы проиграем, проиграем всю Украину. Потому что они поставят свои «красные линии». Где их «красные линии» проходят, мы прекрасно знаем. На данный момент это будет минимум по центру Украины… Это пустые записанные слова, что мы идем в ЕС и НАТО. Для чего они в конституции, если мы реально этого не можем сделать, не сделаем, и вопрос, хотим ли? Кто-то у украинского народа спросил?.. Зеленский может выйти после встречи Байдена с Путиным и сказать: «Украинский народ, мы идем в НАТО без Крыма и Донбасса»? Дайте ответ на это. И нас принимают радостно в НАТО. Мы этому что, будем аплодировать стоя? Может, нас это достало в конце концов? Если мы не можем забрать «свои» территории, то надо это признать. А если мы можем их забрать, то значит, мудростью, а не силой, в конце концов… Может Украине пора понимать, что Европа, которая в принципе станет более исламской, нежели католической и христианской, и, например, та же самая Турция, которая заявляет о своих геополитических аппетитах, тоже потенциально стратегическое наше направление защиты от всех. И надо понимать, с кем мы будем защищаться. С кем, с бриттами, с англичанами… с американцами… и от кого?.. И мне хочется сейчас сказать Байдену и Путину: решайте свои «красные линии» за границей Украины», — сказала политик.

Заявление Савченко обсудили в комментариях к соответствующей записи фрагмента эфира на канала «НАШ» в YouTube. Многие отметили, что никакой Крым и Донбасс в состав Украины не вернется. Некоторые отметили, что никакого «своего пути» у Украины нет.

«Никакое НАТО не вернёт вам Крыма, не вернёт Донбасс, не удержит Харьков и Одессу…» — пишет Андрей Х.

«Вам Крым и Донбасс дадут так прикурить, что вам больше ничего и не захочется!!! Дурак думкой богатеет!!!» — добавил Игорь К.

«Надя, что ты чешешь? Какой Крым, какой Донбасс? Забудь. Заняться больше нечем?» — спросил Юрий Д.

Надеждв Савченко. Верховная Рада Украины ВАДИМ ЧУПРИНА

«Нет, Надя, спрыгнуть не удастся. Украина так хотела быть центром внимания, что вам-таки это удалось. Теперь пока вас не поиграют — не отпустят», — написал Вася В.

«Надежда, нужно, не боясь, сказать, что без России нам кирдык. Прям на языке вертится. Разве нет?» — отметила Мария.

«Мне одному кажется, что в российской тюрьме Надежда получила как минимум пару высших образований?» — спрашивает Олег Т.

«А ничего, что на этих территориях живут люди, которые не хотят ни в эту Украину, тем более в НАТО?» — поинтересовалась Лиля К.

«Права Надежда, Крым и Донецк вернутся в Украину, когда Украина вернётся в Россию», — добавил читатель только счастье.

«Свой шлях (путь. — М. Р.) возможен без займов, без безвиза, без газа, без автотоплива. Что скажут избиратели на такое предложение?..» — спросил Павел В.

«Украина будет выбирать свой шлях? Остановитесь! Вам его уже выбрали на Майдане!..» — написала Татьяна С.

«Вот к своим властям и обращайся. К Путину она с Байденом обращается. Когда вы поймёте, что вы большое ничто», — отреагировал Дмитрий Г.

«Было целых семь лет после Майдана, чтобы сделать жизнь на Украине для людей, а не для зверей, ничего не сделано, про какое забрать Донбасс Надя балабоче (говорит. — М. Р.)? Про Крым-то уже давно пора забыть, его вам дали в пользование и забрали по причине неразумного вашего поведения. Крым не Украина — трезвейте», — отметила Полина Г.

Майдан 2014. Киев Mstyslav Chernov Unframe

«Без России Украина ни от кого не сможет защититься и с колен не поднимется, на которые Украину поставили её марионеточные президенты…» — добавил Vidyashij.

«Надо всех украинских депутатов поместить на два года в тюрьмы РФ. Это станет началом развития Украины», — отметил Алексей А., намекая на то, что Савченко ранее содержалась в российской тюрьме.

«Тут страна разваливается, а после того, как достроят «поток», вся государственность страны становится под большим вопросом. Надо думать о том, чтобы сохранить хотя бы то, что осталось. Неужели кто-то думает, что парни из ЕС будут воевать с Россией за интересы Украины? Почему ЕС должен это делать и что Украина даст взамен… свою землю?» — не понимает Elena K.

«Как вы не понимаете, само украинство существовать не может. Им нужно внешнее управление и постоянное заимствование средств к существованию. Это «страна»-Гуляйполе. Кто будет сотрудничать с нацистами, какое НАТО? У них в «правящих головах» каша, решения сумбурны и смехотворны. Прими их Запад в НАТО, так клоун завтра же начнет обстреливать какую-то российскую территорию, в надежде «что Запад нам поможет». И что, третья мировая теперь? ЕС и Америке это надо? Там всем давно понятно: Крым — это РФ, Донбасс на подходе, ну, или не вернется», — добавила Инна П.

«Нужно объединяться с Белоруссией и Россией, они родные нам. Раньше на древнерусском все говорили, нас начали разделять поляки, турки. Савченко правильно сказала, про исламский мир, который поглощает страны ЕС. Если не объединимся с братьями, нас сожрут по-одному. Первые на очереди Молдова, Украина», — подытожил Руслан Г.

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Напомним, ранее Надежда Савченко заявила, что если бы в Одессе 2 мая 2014 года не произошло массового убийства мирных граждан, то в регионе якобы была бы провозглашена Одесская народная республика, и могло, по ее мнению, быть хуже, чем сейчас.