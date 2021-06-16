Берн, , 16:37 — REGNUM Президент США Джо Байден назвал США и Россию «двумя великими силами» в начале саммита с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает 16 июня CNN.

Такие слова указывают на желание американской стороны наладить отношения с Россией, отмечает издание и указывает, что в прошлом Штаты пытались принизить роль Москвы на глобальной арене. Например, экс-президент США Барак Обама в свое время назвал Россию «региональной силой».

Контекст слов Байдена не был понятен из-за шума на заднем плане. Но он обсуждал важность личной встречи для установления более крепких отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, Путини Байден 16 июня начали переговоры в узком составе на вилле Ла-Гранж в Женеве.

Вместе с президентами находятся главы внешнеполитических ведомств двух стран —Сергей Лавров иЭнтони Блинкен, а также переводчики.