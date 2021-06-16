Белград, , 16:34 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 16 июня вручил орден генерал-майору армии США, помощнику коменданта Национальной гвардии Огайо Стивену Стайверсу.

Орден был присужден «за особые заслуги в развитии и укреплении миролюбивого сотрудничества и дружеских отношений между Республикой Сербией и США», — говорится в публикации по поводу вручения ордена на странице президента Вучича в «Инстаграме».

Напомним, что Национальная гвардия Огайо уже ряд лет активно сотрудничает с Вооруженными силами Сербии.