Женева, Швейцария, 16 июня 2021, 16:33 — REGNUM Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, проходившие в узком составе, завершились, сообщил 16 июня журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Беседа двух президентов «в узком составе» продолжалась почти два часа.
Напомним, ранее в Кремле заявляли, что по итогам встречи президент РФ Владимир Путин даст пресс-конференцию. Байден от итоговой пресс-конференции отказался еще на стадии подготовки саммита.
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