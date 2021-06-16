Женева, Швейцария, , 16:33 — REGNUM Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, проходившие в узком составе, завершились, сообщил 16 июня журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Беседа двух президентов «в узком составе» продолжалась почти два часа.

Напомним, ранее в Кремле заявляли, что по итогам встречи президент РФ Владимир Путин даст пресс-конференцию. Байден от итоговой пресс-конференции отказался еще на стадии подготовки саммита.

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