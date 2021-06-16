Москва, , 16:29 — REGNUM Нарушения российскими военными самолётами воздушного пространства Эстонии не было, сообщили 16 июня в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, российские истребители — два Су-35, выполняли плановый полёт над нейтральными водами Балтийского моря.

«Полёт проходил по строго установленному маршруту. Во время полёта самолёты от маршрута не отклонялись, что подтверждается данными объективного контроля», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эстонские военные обвинили ВВС РФ в нарушении воздушного пространства Эстонии в районе острова Хийумаа.

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