Брюссель, , 16:26 — REGNUM Новый пакет санкций Евросоюза в отношении «режима Александра Лукашенко» прошёл согласование на уровне постоянных представителей ЕС. Официальный журнал ЕС опубликует сообщение о принятых мерах 21 июня.

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Реагируя на фальсификацию президентских выборов 2020 года в Белоруссии и массовые политические репрессии, ЕС с конца прошлого года ввёл три пакета санкций. На днях ожидается введение четвёртого пакета, о чём предупреждали европейские чиновники разных уровней — включая высших руководителей интеграционного объединения.

Постпреды ЕС согласовали санкции в отношении как минимум семи белорусских предприятий — преимущественно государственных. Также согласованы персональные санкции в отношении 78 белорусских граждан, включая чиновников, силовиков и других причастных к политическим репрессиям.

До этого фактически начал действовать запрет для авиакомпаний ЕС осуществлять полёты над Белоруссией, а также принимать самолёты белорусских авиаперевозчиков. В первую очередь это коснулось госмонополиста «Белавиа». Поводом стал инцидент 23 мая с бортом Ryanair в воздушном пространстве постсоветской республики.

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