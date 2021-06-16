Москва, , 16:26 — REGNUM Российско-китайское сотрудничество раздражает США, но Вашингтон противопоставить этому ничего не может. Об этом 16 июня заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Костунов на телеканале «Россия 24».

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«Российско-китайское взаимодействие — оно, конечно, крайне раздражает Вашингтон, и, конечно, Байдену в идеале, наверное, хотелось бы сыграть в ту игру, в которую сыграл Киссинджер в начале 70-х годов, когда Соединённые Штаты начали укреплять своё сотрудничество с Пекином для того, чтобы изолировать Советский Союз», — заявил Костунов.

«Но времена меняются, и, конечно, сейчас эта игра явно не имеет шансов на успех. Поэтому если такие соображения и присутствуют в Белом доме, то я думаю, что Байден на встрече в Женеве будет сильно разочарован, поскольку я не думаю, что российский лидер вообще будет обсуждать российско-китайские отношения, тем более обсуждать возможность какой-то смены курса», — указал он.

Саммит в Женеве 16 июня является первой личной встречей президентов США и России с момента вступления Джо Байдена в должность главы Белого дома. Для Владимира Путина поездка в Женеву стала первым зарубежным визитом с января 2020 года.