Белград, , 16:20 — REGNUM Евросоюз не желает, чтобы страны Западных Балкан стали его полноценными членами. Об этом 15 июня заявил депутат немецкого парламента Александер Ной в разговоре с министром иностранных дел Сербии Александром Вулиным.

По словам Ноя, это особенно касается Сербии. «Политика Брюсселя неискренняя по отношению к Белграду», — цитирует агентство «Бета» слова немецкого депутата.

Ной добавил, что Берлин и Брюссель считают Косово государством, но при этом напрямую решают, на что Приштина может, а на что не может согласиться в переговорах с Белградом.

Напомним, что Александер Ной является депутатом Бундестага от партии «Левых» с 2013 года.