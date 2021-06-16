Новосибирск, 16 июня 2021, 16:15 — REGNUM В Новосибирской области возобновили строительно-монтажные работы на самом известном дорожном долгострое региона — Восточном обходе. Генподрядчик готов завершить первый этап — участок протяженностью десять километров — осенью 2023 года, на год раньше плана. Об этом сообщает региональное правительство.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл выездное совещание на Восточном обходе
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл выездное совещание на Восточном обходе
Правительство Новосибирской области

Ход строительства Восточного обхода и реконструкции автодороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» проконтролировал губернатор Андрей Травников во время выездного совещания сегодня, 16 июня. Региональные власти уделяют особое внимание реализации этих проектов на территории области.

«Восточный обход — долгожданный объект с тяжёлой историей. Мы приложили все усилия, чтобы сохранить нашу крупную организацию — «Сибмост». Но, к сожалению, она не смогла справиться именно с этим объектом. Федеральное управление автодорог в прошлом году расторгало контракт, в этом — объявляло новый конкурс: на объект зашла другая новосибирская компания — «Новосибирскавтодор». Сегодня уже ведутся работы, есть уверенность, что они будут завершены не просто в сроки: подрядчик и заказчик говорят, что можно даже с опережением завершить тот объём, который сегодня предусмотрен контрактом», — отметил Андрей Травников.

Представители нового генподрядчика сообщили, что по итогам обследования принятого объекта, выявлены дефекты выполненных ранее конструктивов, требуется ремонтно-восстановительные работы земляного полотна, переустройство части дорожной одежды и элементов искусственных сооружений. Сегодня все необходимые ремонтно-восстановительные работы уже начались. Также в планах — продолжить обустройство путепровода на пересечении с автомобильной дорогой «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий».

Напомним, что строительство Восточного обхода — трассы длиной 80 километров, которая должна соединить Северный обход с федеральной трассой М52 — стартовало в 2013 году. В августе 2020 года Росавтодор расторг контракт с компанией «Сибмост». В настоящий момент готовность этого участка составляет 46%. Новый генеральный подрядчик определен весной 2021 года. Сейчас подрядная организация ведёт работы на пересечении обхода с региональной автодорогой «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий».

"Необходимо прорабатывать дальнейшее финансирование. И это вопрос не только развития транспортной инфраструктуры, но и социальный. Мы все хорошо помним беспокойство жителей Академгородка, Кольцова: если не завершить строительство всех этапов Восточного обхода, то серьёзный поток транзитного транспорта может создать неудобства Академгородку и наукограду, — подчеркнул Андрей Травников. — Этот вопрос решаемый. Во-первых — открытием финансирования всех участков Восточного обхода. Второе. Понимая, что стройка такого масштабного объекта — если мы говорим про весь участок от Северного обхода до Искитима — занимает несколько лет, то на период его реализации нужно искать решения, которые бы позволяли перенаправлять транспортные потоки, не доставляя неудобства жителям. Одно из решений — это синхронизация реконструкции нашей дороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» и Гусинобродского шоссе для повышения их пропускной способности, чтобы введённый участок Восточного обхода, и эта трасса, ГБШ работали синхронно. Как добиваться решения этих вопросов, мы понимаем. Самое главное — дело стронулось с мертвой точки и на объектах, которые нас беспокоили, сегодня продолжаются работы».

Во время выездного совещания обсудили и точку выхода Восточного обхода на Бердское шоссе. Конкретное место еще не определено, но предварительно, это будет район Искитима.