Новосибирск, 16 июня, 2021, 16:15 — ИА Регнум. В Новосибирской области возобновили строительно-монтажные работы на самом известном дорожном долгострое региона — Восточном обходе. Генподрядчик готов завершить первый этап — участок протяженностью десять километров — осенью 2023 года, на год раньше плана. Об этом сообщает региональное правительство.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл выездное совещание на Восточном обходе

Ход строительства Восточного обхода и реконструкции автодороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» проконтролировал губернатор Андрей Травников во время выездного совещания сегодня, 16 июня. Региональные власти уделяют особое внимание реализации этих проектов на территории области.

«Восточный обход — долгожданный объект с тяжёлой историей. Мы приложили все усилия, чтобы сохранить нашу крупную организацию — «Сибмост». Но, к сожалению, она не смогла справиться именно с этим объектом. Федеральное управление автодорог в прошлом году расторгало контракт, в этом — объявляло новый конкурс: на объект зашла другая новосибирская компания — «Новосибирскавтодор». Сегодня уже ведутся работы, есть уверенность, что они будут завершены не просто в сроки: подрядчик и заказчик говорят, что можно даже с опережением завершить тот объём, который сегодня предусмотрен контрактом», — отметил Андрей Травников.

Представители нового генподрядчика сообщили, что по итогам обследования принятого объекта, выявлены дефекты выполненных ранее конструктивов, требуется ремонтно-восстановительные работы земляного полотна, переустройство части дорожной одежды и элементов искусственных сооружений. Сегодня все необходимые ремонтно-восстановительные работы уже начались. Также в планах — продолжить обустройство путепровода на пересечении с автомобильной дорогой «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий».

Напомним, что строительство Восточного обхода — трассы длиной 80 километров, которая должна соединить Северный обход с федеральной трассой М52 — стартовало в 2013 году. В августе 2020 года Росавтодор расторг контракт с компанией «Сибмост». В настоящий момент готовность этого участка составляет 46%. Новый генеральный подрядчик определен весной 2021 года. Сейчас подрядная организация ведёт работы на пересечении обхода с региональной автодорогой «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий».

"Необходимо прорабатывать дальнейшее финансирование. И это вопрос не только развития транспортной инфраструктуры, но и социальный. Мы все хорошо помним беспокойство жителей Академгородка, Кольцова: если не завершить строительство всех этапов Восточного обхода, то серьёзный поток транзитного транспорта может создать неудобства Академгородку и наукограду, — подчеркнул Андрей Травников. — Этот вопрос решаемый. Во-первых — открытием финансирования всех участков Восточного обхода. Второе. Понимая, что стройка такого масштабного объекта — если мы говорим про весь участок от Северного обхода до Искитима — занимает несколько лет, то на период его реализации нужно искать решения, которые бы позволяли перенаправлять транспортные потоки, не доставляя неудобства жителям. Одно из решений — это синхронизация реконструкции нашей дороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» и Гусинобродского шоссе для повышения их пропускной способности, чтобы введённый участок Восточного обхода, и эта трасса, ГБШ работали синхронно. Как добиваться решения этих вопросов, мы понимаем. Самое главное — дело стронулось с мертвой точки и на объектах, которые нас беспокоили, сегодня продолжаются работы».

Во время выездного совещания обсудили и точку выхода Восточного обхода на Бердское шоссе. Конкретное место еще не определено, но предварительно, это будет район Искитима.