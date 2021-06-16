Киев, , 16:13 — REGNUM Украину могут вынудить создать «самую мощную армию в Европе». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для иностранных СМИ, полный текст которого опубликовала пресс-служба офиса главы государства.

По его словам, если Украина будет в одиночку решать проблему глобальной безопасности, ей придётся потратить на это «много человеческого потенциала».

«У нас не будет иного пути, чем превратиться в очень сильную, самую мощную с точки зрения техники и войск армию в Европе», — сказал Зеленский.

Он также добавил, что не видит ничего хорошего в войне.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что русские школы на Украине могут появиться после того, как в РФ откроют украинские школы.

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